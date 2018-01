Seit 2003 werden beim Projektwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung im Zweijahresrhythmus die interessantesten Projekte im Bereich der Dorf- und Stadterneuerung gekürt. Vergangenen Donnerstag fand die Preisverleihung der mittlerweile achten Auflage des Wettbewerbs im Landtagssaal in St. Pölten statt.

Die Stadt Waidhofen konnte dabei in der Kategorie „Ganzheitlichkeit“ den Hauptpreis mit nach Hause nehmen. Damit wird die Statutarstadt heuer das Land Niederösterreich beim Europäischen Dorferneuerungspreis, an dem insgesamt 38 europäische Regionen teilnehmen, vertreten.

„Dieser Preis ist eine hohe Auszeichnung. Damit wird unsere Arbeit im Rahmen unseres Stadterneuerungskonzeptes in den letzten drei Jahren gewürdigt“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer.

Wachstum bei Wohnen, Arbeit und Tourismus

Mit dem Slogan „... leben voller Möglichkeiten“ hat die Stadt vor drei Jahren ihre neue Marke festgelegt. Damit sollte die Vielfalt, welche die Stadt ausmacht, zum Ausdruck gebracht werden. In weiterer Folge wurde eine Vision bis zum Jahr 2030 entwickelt, in welcher man sich dem Wachstum in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Tourismus verschrieb. So soll der Abwanderung aus der Region entgegengewirkt werden.

„Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg unserer Stadterneuerung ist sicher, dass wir sie nicht nur als Hardware, sondern auch als Software verstehen“, sagt Krammer. Die Hardware ist zwar mit konkreten Maßnahmen, Konzepten und Projekten, wie etwa dem Schlosssteg, der Radachse, der Innenstadtgestaltung, dem Hohen Markt oder dem ,Stadtprojekt neu’ natürlich drinnen, es ging uns immer aber auch um Bewusstseinsbildung und Eigenverantwortung.“

"Ganze Region muss mitziehen"

Deshalb habe man auch das Projekt „Kost.bares Waidhofen“ oder die Willkommenskultur in das Stadterneuerungskonzept hineingenommen, hält der Stadtchef fest und verweist auf Zukunftsforscher Matthias Horx, welcher der Stadt unlängst attestiert hatte, auf dem richtigen Weg zu sein. „Das Entscheidende ist aber, nur Waidhofen alleine schafft es nicht weiterzukommen, da muss eine ganze Region mitziehen.“

Überreicht wurde der Hauptpreis der NÖ Dorf- und Stadterneuerung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie betonte, dass es wichtig sei, gemeinsam anzupacken und Niederösterreich und seine Bewohner sehr gut darin seien, durch gute Beispiele zu überzeugen.

68 Projekte eingereicht

In Summe wurden zum Projektwettbewerb 2017 68 Projekte eingereicht. Daraus ermittelte eine Jury nach den Kriterien Originalität, Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit 26 Finalisten, die in vier Kategorien insgesamt neun Sieger stellen.