Seit Sonntag hält Bürgermeister Werner Krammer das Ernennungsdekret in Händen: Waidhofen wurde im Rahmen eines evangelischen Gottesdiensts in der Bürgerspitalkirche zu einer „Europäischen Stadt der Reformation“ ernannt. Die Urkunde wurde ihm von Bischof der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (A. B.) in Österreich, Michael Bünker, persönlich übergeben.

Das Prädikat, das anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Thesenanschlages durch Martin Luther in Wittenberg an 73 Städte in 14 Ländern vergeben wurde, setzt drei Dinge voraus: eine einschlägige historische Verbindung zur Reformationsbewegung im 16. Jahrhundert, das Vorhandensein einer aktiven evangelischen Pfarrgemeinde und einen Gemeinderatsbeschluss zum Ansuchen um Ernennung.

Diese Anerkennung stellt die Stadt Waidhofen in eine Reihe mit historisch herausragenden Reformationsorten wie Heidelberg, Eisleben, Wittenberg und Mansfeld, wo Luther persönlich gewirkt hatte. „Zuletzt wurde am 31. Oktober der Stadt Venedig diese Ehre zuteil“, sagte Bünker. Die Stadt reihe sich somit in einen honorigen Reigen ein. Neben Waidhofen, die die Kleinste dieser Städte ist, dürfen sich in Österreich noch Wien, St. Pölten, Graz, Klagenfurt, Villach und Steyr „Europäische Stadt der Reformation“ nennen.

Maßgebliche Beiträge für die Zuerkennung des Titels in Waidhofen haben die Kuratorin der Evangelischen Pfarre Inge Irene Janda und Pfarrer Siegfried Kolck-Thudt geleistet. Der Gemeinderat beschloss den Antrag einstimmig.