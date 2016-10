Ybbstaler Landjugend in Feierlaune .

Der Ball der Bezirks-Landjugend im Rothschildschloss Waidhofen an der Ybbs ist ein ganz besonderes Fest. Es wird getanzt in Dirndlkleid und Lederhose, an der Kuh „Milli“ kann man die Kenntnisse im Melken beweisen oder vertiefen und in der alten Schmiede spielt die „Allhartsberger Gmiatlichkeit“ zu Glühmost und Tee.