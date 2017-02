Der vergoldete Rahmen der barocken Standuhr, der den heiligen Michael darstellt, wurde von von der Reparaturwerkstätte für Antikuhren Hochreiter völlig entrostet. | NOEN

Die Restaurierung der Basilika am Sonntagberg ist in vollem Gange. Vor Kurzem konnte die Sanierung des ehemaligen Altarbilds der Basilika fertiggestellt werden. Der Lions Club Amstetten nahm sich diesem barocken Gemälde und seiner Restaurierung an.

Geschaffen vom Waidhofner Künstler Nikolaus Thurmann stellt das frühere Altarbild die heilige Sippe mit Jesus, Josef und Maria sowie deren Eltern Anna und Joachim und den heiligen Johannes mit seinen Eltern Elisabeth und Zacharias dar. Die ganze Komposition ist in satten Farben gehalten und die Figuren sind von Engeln umgeben.

Durch die Ermöglichung der Restaurierung des Kunstwerks gab der Lions Club Amstetten einmal mehr seinem Grundsatz, Kulturgüter zu schützen und zu erhalten, beredten Ausdruck. Die Restaurierung des pracht- und wertvollen Gemäldes wurde von Jostein Kjoelstad durchgeführt.

Uhrmachermeister Josef Hochreiter restaurierte das Uhrwerk der barocken Standuhr. | NOEN

Vor Kurzem konnte Pater Franz Hörmann außerdem die sanierte barocke Standuhr der Basilika entgegennehmen. Diese wird die Repräsentationsräume des Pfarrhofes zieren und stellt im rundum vergoldeten Rahmen den heiligen Michael dar.

Das Uhrwerk wurde von der Reparaturwerkstätte für Antikuhren Hochreiter aus Amstetten völlig entrostet, komplett überarbeitet sowie restauriert und fehlende Teile wurden ergänzt.