21 Bewerbsgruppen waren am Samstag beim Nassübungsvergleich am Sonntagberg.

Als einer der letzten Bewerbe seiner Art erfreut sich der Nassbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Doppel am Sonntagberg immer größerer Beliebtheit. Die Florianijünger der Feuerwehr Ertl sicherten sich am Samstag den Sieg in der Gästeklasse.

Beim Abschnitt Waidhofen Land waren die Silberhelme von Hiesbach am schnellsten. Zweite und Dritte wurden die Bewerbsgruppen aus Doppel. In der Gästeklasse überzeugte Leiben. Erfreut war man über den Besuch von Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner, Bezirkskommandanten Rudolf Katzengruber und Abschnittskommandanten Werner Piesslinger.

Großes Lob zollten alle Bewerbsgruppen dem Bewertungsteam rund um Hauptjuror Karl Radinger: „Es war eine genaue und gerechte Beurteilung. Jeder hatte die gleiche Chance zu gewinnen.“ Die weiteren Juroren waren Wolfgang Bauer, Franz Kroneisl und Karl Hiesleitner. Aber auch für das Organisationsteam rund um Kommandant Alfred Spreitzer fanden die Teilnehmer nur anerkennende Worte: „Es hat wieder einmal alles bestens funktioniert.“ Am Abend war Zeltfeststimmung.

Das Ehrenzeichen für 70 jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt der 91 jährige Löschmeister der Feuerwehr Doppel Josef Dröscher schon im Jänner überreicht. Nun nahm aber Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner die Ehrung persönlich vor. Dies beim Nassübungsvergleich der Feuerwehr Doppel am vergangenen Samstag.

Fahrafellner dankte Dröscher für sein langjähriges Engagemente bei der Feuerwehr Doppel und sagte : „Ich bin derzeit beim Landesjugendlager der Feuerwehrjugend in Neuhofen/Ybbs und darf hier einen langjährig dienenden Feuerwehrmitgied gratulieren. Da sieht man, dass Feuerwehr keine Altersgrenze kennt.“ Mit Farafellner gratulierten auch Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber und Abschnittskommandant Werner Pisslinger.

Ergebnisse

ABSCHNITT Waidhofen an der Ybbs Land

Hiesbach 1 Doppel 1 Doppel 2 Doppel 3 Allhartsberg Sonntagberg 1 Sonntagberg 2

GÄSTE Bezirk Amstetten

1 Ertl, St Peter/Au

2 Viehdorf, Amstetten Land

3 Hochstraß 1, St Peter/Au

4 Krenstetten, St Peter/Au

5 Windhag 2, Waidhofen Stadt

6 Euratsfeld, Amstetten Land

7 Goldberg, St Peter/Au

8 Kornberg Schlickenreith 2, Amstetten Land

9 St Georgen/Klaus, Waidhofen Stadt

10 Kornberg Schlickenreith 1, Amstetten Land

11 Hochstraß 3, St Peter/Au

12 Windhag 1, Waidhofen Stadt

GÄSTE außerhalb Bezirk Amstetten

1 Leiben, Persenbeug

2 Ollersbach, Neulengbach