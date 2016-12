557 Personen waren Ende November im AMS-Bezirk Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt, davon 247 Frauen und 310 Männer.

"Vorboten der Winterarbeitslosigkeit"

Das ist ein Anstieg um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der weiblichen Arbeitslosen leicht zurückging (-4,6 Prozent), stieg jene der Männer um 9,2 Prozent an. „Das sind bereits die Vorboten der Winterarbeitslosigkeit“, so Waidhofens AMS-Leiterin Anita Prüller.

Die Arbeitslosenquote im AMS-Bezirk Waidhofen für den Monat November lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Ende Oktober betrug sie 4,4 Prozent. Für den November erwartet die AMS-Leiterin eine geringfügige Steigerung.

Bei den von der Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen gab es Ende November bei den Über-50-Jährigen einen Anstieg von 15,2 Prozent. Bei den Unter-25-Jährigen sind hingegen ebenso wie bei den 25- bis 50-Jährigen leichte Rückgänge zu verzeichnen.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Prozent. Betrachte man jedoch die Entwicklung der letzten Monate, so habe sich die Entwicklung bei der Ausländerarbeitslosigkeit eingependelt, so Prüller. Man sei hier mit einem guten Kursangebot versorgt. Das betreffe sowohl Deutschkurse als auch Berufsorientierungskurse zur Integration in den Arbeitsmarkt.

"Auftragslage derzeit gut"

Mit Prognosen für die Entwicklung des Arbeitsmarkts in der Region ist die AMS-Leiterin vorsichtig. „Wir bemerken aber, dass die Auftragslage derzeit gut ist. Immer wieder gibt es offene Stellen. Das betrifft alle Branchen.“

Als Manko in der Region konstatiert die AMS-Leiterin neben einem Fachkräftemangel auch ein fehlendes öffentliches Verkehrsangebot für Schichtpendler. Sie regt an, die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel an den Schichtbetrieb anzupassen.