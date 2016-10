Die Moststraße ist die Gewinnerin des „Energietrends 2016“. Diese Auszeichnung, mit der der Gemeindedienstleistungsverband der Region Amstetten (gda) jährlich besondere Leistungen rund um Klima, Energie und Umweltschutz würdigt, erhielt sie für ihr Projekt „e-Mobil an der Moststraße“.

„Die Moststraße verfügt über ein flächendeckendes Netz an öffentlich nutzbaren E-Tankstellen und positioniert sich damit als elektromobile Zukunftsregion“, sagte die stolze Moststraßenobfrau Michaela Hinterholzer. Rund 40 E-Ladesäulen sollen im Endausbau in der Region vorhanden sein, 30 weitere sind in der Region Eisenstraße geplant. Der Strom wird für einen Zeitraum von zwei Jahren durch die Betreiber zur Verfügung gestellt.

Projekt dockt an touristischen Angebote der Region an

Das Projekt „e-Mobil“ umfasst nicht nur die Errichtung der Ladeinfrastruktur, sondern dockt auch an die touristischen Angebote der Region an. Bereits bei der Errichtung der E-Tankstellen wird darauf geachtet, dass sich diese in der Nähe von Tourismusbetrieben und Ausflugszielen befinden, damit die E-Biker und E-Autofahrer die Zeit, die sie zum Aufladen der Akkus benötigen, angenehm verbringen können.

Überreicht wurde der „Energietrend 2016“ durch Landesrat Stephan Pernkopf und gda-Obmann Anton Kasser. Das Team der Moststraße rund um Obfrau Michaela Hinterholzer, Geschäftsführer Christian Haber hauer und Projektleiter Georg Trimmel nahm die Trophäe und Urkunde entgegen.