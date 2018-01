Die SPÖ Sonntagberg hielt vor Kurzem im Böhlerzentrum ihre Jahreshauptversammlung ab. Ortsparteivorsitzender Helmut Novak konnte dazu zahlreiche Funktionäre, darunter auch die Spitzenkandidatin der Bezirks-SPÖ für die Landtagswahl Kerstin Suchan-Mayr und Nationalratsabgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig begrüßen.

Helmut Novak, Ulrike Königsberger-Ludwig, Ulrike Neubauer, Edeltraud Wahl, Josef Steinwentner, Kerstin Suchan-Mayr, Gemeinderat Günther Hammerschmid, Kommunalmanager Siegfried Köhsler und Heimo Henögl (v.l.) übergaben dem Bürgermeister außer Dienst Helmut Wahl (5.v.r.) die Victor-Adler-Plakette. | SPÖ

Bei den Neuwahlen des Ortsparteivorstandes konnte Helmut Novak als Obmann bestätigt werden. Danach beantworteten Novak, Suchan-Mayr und Königsberger-Ludwig in einer Interviewrunde, geleitet von Gemeinderätin Ulrike Neubauer, Fragen und stellten ihre Anliegen in Bezug auf die Landtagswahl und die Bundesregierung vor. „Ich kandidiere für den NÖ Landtag, weil mir die Arbeitnehmer am Herzen liegen und mir das Land NÖ und die Gemeinde sehr viel bedeuten“, meinte Novak, der bei der Landtagswahl als Listenzweiter im Bezirk ins Rennen gehen wird. „Mitgestalten ist mir wichtig – dazu gehört vor allem, die Anliegen der Menschen ernst zu nehmen.“

„Steuerentlastung nicht zulasten der Kinder“

Auch Bezirksspitzenkandidatin Suchan-Mayr präsentierte ihre Wahlanliegen im Zuge der Versammlung. Ihr Fokus liege vor allem auf Chancengleichheit sowie dem Recht auf Kinderbetreuung. „Einsparungen gab es in den letzten Jahren vom Land NÖ genug. In vielen Gemeinden fehlen Kinderbetreuungsplätze. Ich werde mich für einen Ausbau der kostenlosen Betreuungseinrichtungen einsetzen“, sagte Suchan-Mayr.

Nationalratsabgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig ging in ihrem Referat auf die türkis-blaue Koalition im Bund ein. „Die SPÖ wird sich genau anschauen, welche Maßnahmen von der Bundesregierung noch geplant sind und wie sich diese auf die Menschen auswirken“, sagte sie. „Es ist beispielsweise nicht einzusehen, dass unter dem Deckmantel der Familienpolitik gerade jene Kinder, die unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen aufwachsen, noch einmal benachteiligt werden. Steuerentlastung ja, aber nicht auf dem Rücken der Kinder.“ Sie wünschte den SPÖ-Bezirkskandidaten für die Landtagswahl alles Gute. „In der Zeit von Türkis-Blau im Bund braucht es ein starkes Gegengewicht auf Landesebene“, meinte Königsberger-Ludwig. „Mit Kerstin Suchan-Mayr haben wir eine starke Frau an der Bezirksspitze.“

Gemeinderat Josef Steinwentner, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Gemeinderätin Ulrike Neubauer, Nationalratsabgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig und der Obmann der SPÖ Sonntagberg Helmut Novak (v.l.) dankten Josef Perner (3.v.l.) für seine 60-jährige Treue zur Sozialdemokratie. | SPÖ

Im Anschluss an die Reden konnte die Sonntagberger SPÖ zahlreiche Ehrungen langjähriger Parteimitglieder (siehe Infobox) vornehmen. 13 Personen konnten für 25, 40 oder 50 Jahre und Josef Perner sogar für 60 Jahre Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten geehrt werden.

Der Bürgermeister außer Dienst der Gemeinde Sonntagberg Helmut Wahl erhielt mit der Victor-Adler-Plakette die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie. „Helmut Wahl hat sich beispiellos für unsere Bewegung eingesetzt und zahlreiche Projekte verwirklicht“, dankte Königsberger-Ludwig dem SPÖ-Politiker. Wahl ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied der SPÖ und war von 1983 bis 2006 Bürgermeister in Sonntagberg. „Helmut war auch nach seiner aktiven Zeit immer der Sozialdemokratie verbunden und hat nie aufgehört, mitzudenken und mitzuarbeiten. Er war immer eine laute Stimme für Anliegen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und für jene, die die Solidarität der Gemeinschaft besonders brauchen“, sagte die Nationalrätin.