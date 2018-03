Feuerwehreinsatz | Während der Nachtschicht geriet Maschine in Halle der voestalpine Precicion Strip in Bruckbach in Brand.

Während der Nachtschicht brach am Dienstag gegen 23.45 Uhr in einer Halle der Firma voestalpine Precision Strip in Bruckbach an einer Kantenbearbeitungsmaschine ein Brand aus.

Dieser wurde von dem dort beschäftigten Arbeiter sofort bemerkt. Dennoch musste der Schichtführer aufgrund der starken Rauchentwicklung die gesamte Halle evakuieren. Die zehn Arbeiter, die in der Halle tätig waren, blieben zum Glück unverletzt. Die Betriebsfeuerwehr der voestalpine Precision Strip konnte den Brand, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Rosenau und der Stadtfeuerwehr Waidhofen, rasch löschen.

Brandauslöser dürften Eisenspäne gewesen sein, die sich in einer Absauganlage entzündet und Kunststoffschläuche entflammt hatten. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, es dürfte sich aber um einen fünfstelligen Betrag handeln.