Immer wieder kam es in der Vergangenheit am Buchenberg zu Steinschlägen. Betroffen waren hiervon vor allem Privathäuser in der Weyrerstraße sowie die angrenzende Bundesstraße.

So löste sich etwa im Jahr 2014 ein Felsbrocken mit einem Volumen von 0,1 Kubikmetern vom Hang ab und kam in unmittelbarer Nähe der betroffenen Häuser zum Liegen. Daher suchten die Anrainer unterstützt von der Stadt Waidhofen um Schutzmaßnahmen an.

Energieaufnahmefähigkeit von 100 Kilojoule

Seit Kurzem laufen nun die Bauarbeiten der Wildbachverbauung am Buchenberg. „Diese Maßnahmen hier waren dringend notwendig, um die Sicherheit der Waidhofner zu gewährleisten“, so Bürgermeister Werner Krammer.

Oberhalb der betroffenen Häuser wird auf einer Länge von ungefähr 380 Laufmetern eine Steinschlagverbauung errichtet. Das Steinschlagnetz wird eine Höhe von zirka zwei Metern und eine Energieaufnahmefähigkeit von 100 Kilojoule haben.

Die notwendigen Daten für die Errichtung des Netzes wurden von einem Geologen der Wildbachverbauung festgelegt. Neben der Errichtung des Schutznetzes wurden auch Bäume gefällt, die im Falle eines Windschadens eine zusätzliche Bedrohung für die Häuser in der Weyrerstraße darstellten. Für die Baumaßnahmen wurde eine eigene Baustraße errichtet, die im Anschluss als Forststraße genutzt werden kann.