Die Robert Kerschbaumer Allstar Band begeisterte am Freitag bei „Christmas in Concert“ die Zuhörer im Waidhofner Plenkersaal.

Die Robert Kerschbaumer Allstar Band brachte am Freitagabend Weihnachten in den Plenkersaal in Waidhofen. Die neun Musiker Robert Kerschbaumer (Trompete), Manfred Wechselauer (Gitarre), Uli Permanschlager (Bass), Steve Matyus (Schlagzeug), Christian Groffner (Posaune), Dominik Oberenzer (Klavier), Dominik Grubenthal und Susanne Sommerer (Gesang) sowie Hermann Vasik (Saxofon, Klarinette, Querflöte) boten zwei Stunden lang eine musikalische Weihnachtsreise vom Feinsten und lieferten ein einmaliges Musikerlebnis.

Sinatra und Cicero begeisterten Zuhörer

Mit der Ouvertüre „White Christmas“ aus dem gleichnamigen Musical begrüßte die Band die Zuhörer. Es folgten einige berühmte Weihnachtssongs wie „It’s The Most Wonderful Time Of The Year“, „Let It Snow“ und „Winter Wonderland“ sowie traditionelle österreichische Lieder wie „Es wird scho glei dumpa“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“.

Auch mit feinfühligen Interpretationen aus dem Programm des Swing-Stars Roger Cicero begeisterte die Band die Konzertbesucher. Mit Liedern von Frank Sinatra animierten die Musiker die Zuhörer zum Mitsingen, wofür sie mit viel Applaus belohnt wurden.