Der Christophorus-15-Flugrettungsstützpunkt in den Ybbsitzer Bergen versorgt weite Teile des Mostviertels bis nach Oberösterreich und in die Steiermark hinein – tagsüber. „Es kommt aber gerade bei Wander- und Skiunfällen häufig vor, dass sich die Einsätze in die Dämmerung hinein ausdehnen“, sagt Christophorus-Captain Roland Eslitzbichler. Dann nämlich, wenn nach Anfliegen eines Spitals, etwa nach Linz, auf dem Rückflug zur Heimatbasis die Nacht anbricht.

Piloten bestens trainiert

Zwar sind die Piloten für Nachtsichtflüge bestens trainiert, seit Kurzem verfügen sie aber dafür mit sogenannten „Night Vision Goggles“ (NVGs) über eine zusätzliche Ausrüstung. „Der Blick durch diese Nachtsichtbrillen lässt die nächtliche Landschaft taghell erscheinen“, sagt Gerhard Brunner vom ÖAMTC-Nothubschrauberteam, der zurzeit nach und nach alle 18 Christophorus-Stützpunkte zu Schulungszwecken abklappert.

„Es werden alle Piloten und Flugsanitäter auf das neue Gerät eingeschult“, sagt er. Gleichzeitig werden auch die Helikopter selbst auf den Betrieb mit Nachtsichteinrichtungen umgerüstet. „Die Armaturen im Cockpit des Hubschraubers sind zu lichtstark und würde den Piloten blenden, wenn er seine NVGs vom Helm vor die Augen herunterklappt“, sagt Eslitzbichler.

Hindernisse mit NVGs besser sichtbar

Die Umrüstung der Hubschrauber lässt sich der ÖAMTC 60.000 Euro pro Einsatzeinheit kosten, die Nachtsichtgeräte, die nicht größer als Operngucker sind, kosten zusätzlich 12.000 Euro pro Stück. In Summe investiert der ÖAMTC zwei Millionen Euro in die österreichweite Flottenumrüstung.

Die nächtliche Landschaft in Ybbsitz erscheint durch die NVGs taghell. | NOEN

„In der Dunkelheit können Hindernisse wie Stromleitungen und Masten mit NVGs viel besser ausgemacht werden“, sagt Eslitzbichler. „Das ist ein Quantensprung in der Sicherheit.“ Die Einsatzzeit der Flugretter bleibt gleich. Auch künftig wird kein regulärer Nachtdienst eingerichtet, Nachtflüge werden von Krems aus geleistet. Die NVGs kommen aber bei Rückflügen in Dunkelheit zum Einsatz. An der Arbeit und der Besatzung der Flugretter selbst wird ebenfalls sich nichts ändern.

Weiterhin wird jeder Christophorus mit einem Piloten, einem Flugretter und einem Notarzt besetzt sein, wobei nur der Retter und der Pilot über NVGs verfügen. „Für den Arzt wären sie nur hinderlich“, so Brunner. Die Christophorus-Flotte verfügt in Österreich über 54 Hubschrauberpiloten, 200 Flugretter und 300 Notärzte. In Ybbsitz sind seit 2004 insgesamt 25 Personen tätig: drei Piloten, acht Flugretter und 14 Notärzte.

Der Vorteil der „Gelben Engel“ liegt für die Bewohner der Region auf der Hand: Vom Hochkar etwa bringt der Hubschrauber einen Verunfallten in zwölf Minuten ins Amstettner Krankenhaus, während ein Rettungswagen für dieselbe Strecke eineinhalb Stunden benötigt. Das kann Leben retten.

Das Training wurde in der vergangenen Woche mit Flügen bis Mitternacht durchgeführt. „Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis dafür“, so Eslitzbichler.