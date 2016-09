Schwer verletzt wurden ein 89-jähriger Pensionist aus Waidhofen und seine 80-jährige Lebensgefährtin aus Gaflenz am heurigen Fronleichnamstag bei einem Verkehrsunfall in Gaflenz. Die beiden waren mit ihrem Pkw auf der Großgschnaidt-Landesstraße unterwegs, als sie in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstießen.

Als Unfalllenker des entgegenkommenden Pkw wurde damals ein 29-jähriger Gaflenzer genannt. Tatsächlich dürfte aber nicht er, sondern sein 22-jähriger Bruder den Unfallwagen gelenkt haben. Das stellte die Polizei im Zuge ihrer Erhebungen fest.

