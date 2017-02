Letzten Freitag fand die Gründungssitzung des neuen Dorferneuerungsvereins Kematen statt, der ab diesem Jahr seine Arbeit aufnimmt.

Vorangegangen waren zwei Themenabende unter dem Motto „Zukunftsvisionen für Kematen“, wo unter Beteiligung der Bevölkerung ein attraktives Leitbild für die Gemeinde Kematen auf die Beine gestellt wurde. Soziales, Wirtschaft, Vereine, Kultur oder Freizeit sind nur einige der Themenbereiche, die die neue Vision abdeckt.

Die Dorferneuerungsinitiative läuft bereits sehr erfolgreich in vielen Gemeinden der Region und wird von der NÖ.Regional.GmbH unterstützt. „Ich bin davon überzeugt, dass ein derartiger Beteiligungsprozess in Kematen auf einen fruchtbaren Boden für die Lebensqualität in der Gemeinde stoßen wird“, so Bürgermeisterin Juliana Günther.

Im Dorferneuerungsverein engagieren sich ab sofort Franz Kraft als Obmann und Birgit Günther sowie Manfred Reisel als Obmann-Stellvertreter. Schriftführer ist Andreas Schmidel, seine Stellvertreterin Alexandra Günther. Als Kassierin waltet Duygu Yilmaz-Binici ihres Amtes, vertreten wird sie durch Iris Schrattbauer.