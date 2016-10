Vier Einbrechern aus Rumänien wurde nun der Prozess am Landesgericht St. Pölten gemacht. Im Februar 2015 stieg das Quartett in Ybbsitz in ein Fahrradgeschäft ein und stahl dort E-Bikes.

Die Beute verkauften die Diebe dann um je 400 Euro über das Internet. Da dies so gut funktionierte, kauften sie einen Bus und kehrten rund ein Monat später mit diesem zurück.

Zweimal schlugen die Diebe dann in Oberösterreich zu und auch in Waidhofen versuchten sie ihr Glück.

