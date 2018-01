Unter dem gemeinsamen Dach der „Eisenstraße-Bühnen“ legten acht Theatergruppen aus dem Ybbs- und Erlauftal auch heuer wieder einen gemeinsamen Spielplan-Folder auf.

In diesem Folder, der bei den Theatergruppen, auf Gemeindeämtern sowie auf Infostellen der Region aufliegt, werden alle Stücke und Termine gebündelt präsentiert.

"Bilden uns gemeinsam fort"

„Der regelmäßige Austausch untereinander hilft uns sehr. Wir bilden uns auch gemeinsam fort, so haben wir zum Beispiel heuer ein Stimmtraining mit Christina Meister organisiert“, sagt Bühnen-Sprecher Thomas Helmel.

Im heurigen Jahr stehen auf den Bühnen entlang der Eisenstraße Stücke wie „Die Bremer Stadtmusikanten“ und „Romeo & Julia – Ohne Tod kein Happy End“ (Waidhofen), „Der verkaufte Großvater“ (Lunz am See) oder „Stress im ‚Champus-Express’“ (Gresten) am Spielplan. Den Anfang macht am 2. März das neueste Mitglied der Eisenstraße-Bühnen, die Theatergruppe Gaflenz, mit dem Stück „Amanita ... wenn die Seele den Körper verlässt“.