Seit Juni ist der 3D-Bogenparcours im Naturpark Buchenberg bereits in Betrieb. Auf die Besucher warten dabei auf einer Länge von 2,5 Kilometern 28 Stationen mit Figuren verschiedener heimischer Tiere, bei denen es gilt, sein Geschick mit Pfeil und Bogen unter Beweis zu stellen. An die drei Stunden dauert der Rundweg, wenn man alle Stationen absolviert.

Ab sechs Jahren ist die Jagd auf dem Bogenparcours möglich. Bögen für Rechts- und Linkshänder mit unterschiedlichen Zugstärken können ausgeliehen werden. Für Anfänger führen die Naturparkmitarbeiter auf einer Einschusswiese die Gäste in die Materie ein.

Umgesetzt wurde der 3D-Bogenparcours im Rahmen eines LEADER-Projekts über die NÖ Eisenstraße. Rund 75.000 Euro wurden investiert.

Am vergangenen Freitag wurde der Bogenparcours mit einem Turnier offiziell eröffnet. „Unser Angebot richtet sich weniger an Sportschützen als vielmehr an Familien“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Andreas Plachy. Mit dem 3D-Bogenparcours habe man nun ein weiteres attraktives Angebot in einem Naturerholungsraum, der seinesgleichen suche, so Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger.