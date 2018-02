Erneut konnte sich ein Lehrling aus Waidhofen für eine Berufsmeisterschaft qualifizieren: Der Elektriker Wolfgang Brandstetter stammt aus Biberbach und ist Lehrling bei der Oberklammer GmbH in Waidhofen. Er nahm im Oktober bereits an den WorldSkills (den Berufsweltmeisterschaften) in Abu Dhabi teil. Jetzt will er Niederösterreich bei den Berufseuropameisterschaften, den Euro Skills, vertreten.

Insgesamt werden 45 junge Österreicher das Land von 25. bis 29. September in Budapest vertreten und um die begehrten Europameistertitel kämpfen. Im Zuge des österreichweiten Vorentscheids „Austrian Skills“ haben sich neun Niederösterreicher für das Team Austria qualifiziert. Der im Jahr 1996 geborene Wolfgang Brandstetter wird in der Kategorie „Elektrotechnik“ für das Team Austria antreten. Der junge Lehrling wird dabei von einem erfahrenen Experten, der ihm auch in der Vorbereitungszeit zur Seite stehen wird, begleitet.

Bei den 44. WorldSkills in Abu Dhabi, die von 14. bis 19. Oktober über die Bühne gingen, belegte der junge Elektrotechniker mit 692 Punkten den 20. Platz – beste Voraussetzungen also, um das Team Austria bei den Euro Skills würdig zu vertreten. Für das österreichische Team sind die Erwartungen jedenfalls hoch gesteckt, zählte es doch bei den EuroSkills 2016 mit 14 Medaillen und neun Medallions for Excellence als erfolgreichste Nation in der Gesamtwertung.