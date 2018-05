Ab Mittwoch, 9. Mai, werden in Ybbsitz wieder Klänge geschmiedet. Beim Musikfestival, das Anneliese Fuchsluger ins Leben gerufen hat, werden heuer über 170 Musiker aus unterschiedlichen Genres an fünf verschiedenen Orten auf der Bühne stehen.

Unter dem Titel „Gemma Hozatschaun!“ beginnt das Festival mit einem schwungvollen Konzert am Mittwoch, 9. Mai, im Gasthof zum Goldenen Hirschen. Am Donnerstag, 10. Mai, entführt das Ensemble Klangschmiede in der Firma Spreitzer-Bau in einen „Sommernachtstraum“.

Bryan Benner & The Poolboys sind am Freitag, 11. Mai, im Eybl Hammer zu hören. Der Musikverein Ybbsitz verwandelt dann am Samstag, 12. Mai, die Eisstockhalle in eine Musicalbühne. Abgeschlossen wird die heurige Klangschmiede mit dem traditionellen Muttertagskonzert am Sonntag, 13. Mai, in der Neuen NÖ Mittelschule.