Die Liste SPÖ & Unabhängige (UA) fordert via Aussendung mehr Unterstützung zur Errichtung von Löschteichen im ländlichen Bereich.

Bereits in der letzten Sitzung des Waidhofner Gemeinderates wies SPÖ-Mandatar Fritz Hofer darauf hin, dass bei entlegenen Gehöften ein vorhandener Löschteich im Brandfall einen effizienten Löschangriff massiv erleichtern würde. Das habe zuletzt der Großbrand in Atschreith deutlich gemacht.

Kontakt mit Bauern wird gesucht

Seitens der Stadt solle man daher mit den Bauern in Kontakt treten, um Löschteiche in unmittelbarer Nähe anzulegen. Weiters regte der SPÖ-Mandatar an, sich via Antrag an die Landesregierung dafür stark zu machen, die Errichtung von Löschteichen auch gesetzlich vorzuschreiben. Förderungen zur Errichtung gebe es ja schon, so Hofer. Weiters wies er auf die Problematik hin, dass, aufgrund einer neuen Feuerwehrausrüstungsverordnung, künftig alte Pumpenfahrzeuge oder Tragkraftspritzen nicht mehr neu angeschafft werden könnten.

Hier solle man sich mit dem Abschnittsfeuerwehrkommando sowie den Kommandos der einzelnen Wehren zusammensetzen, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden, so Hofer. Diese Gerätschaften seien nämlich enorm wichtig, um eine ausreichende Löschwasserversorgung zu gewährleisten.

Umdenken bei Landwirte

In derselben Gemeinderatssitzung hielt Vizebürgermeister Mario Wührer (WVP) fest, dass in puncto Löschteiche bei den Landwirten bereits ein Umdenken eingesetzt habe. Die Stadt fördere die Errichtung bzw. die Sanierung von Löschteichen, derzeit würden fünf bis sechs derartige Förderanträge vorliegen. Ein Kriterium für die Gewährung einer derartigen Förderung sei aber auch, dass mittels eines Löschteichs gleich mehrere Gehöfte versorgt werden können, so Wührer.

Was die Ausrüstungsverordnung betreffe, so sei dem zuständigen Landesrat Stephan Pernkopf seitens der Stadt bereits ein vom Kommandanten der Feuerwehr Wirts angeregter Lösungsvorschlag übergeben worden, sagt Wührer. Der WVP-Vizebürgermeister hofft, dass dieser Berücksichtigung finde, schließlich sei das Berggebiet anders zu bewerten, als der Rest Niederösterreichs.