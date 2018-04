„Die bauliche Maßnahme“ heißt der aktuelle Film von Nikolaus Geyrhalter, der erst kürzlich bei der Diagonale, dem Festival des Österreichischen Films, in Graz mit dem Großen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde. In dem Film erzählt der arrivierte österreichische Regisseur von dem im Jahr 2016 geplanten Grenzzaun am Brenner und lässt dabei die Bewohner der Region zu Wort kommen.

"Vier Tage vor Premiere noch umgeschnitten"

Für den Schnitt des Films mitverantwortlich zeichnet der gebürtige Waidhofner Gernot Grassl. Der 47-Jährige, der mittlerweile in Wien lebt und dort als freiberuflicher Cutter tätig ist, hat „Die bauliche Maßnahme“ gemeinsam mit seiner Kollegin Emily Artmann geschnitten.

„Wir hatten bei dem Film schon ein gutes Gefühl. Dass er aber so einschlägt, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Grassl. Die hohe Auszeichnung für „Die bauliche Maßnahme“ freut ihn natürlich sehr.

Die letzten Tage und Wochen vor der Premiere in Graz haben das Team allerdings noch gefordert. Zwei Wochen zuvor hat Regisseur Geyrhalter noch Material gedreht. „Vier Tage vor der Premiere haben wir den Film dann noch umgeschnitten“, berichtet Grassl. Wann der Film regulär in die österreichischen Kinos kommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Verhandlungen mit verschiedenen Filmverleihen sind noch am Laufen.

„The Green Lie“ höchst erfolgreich angelaufen

Bereits vor ein paar Wochen höchst erfolgreich in den heimischen Kinos angelaufen, ist ein anderer Film, den Grassl geschnitten hat: „The Green Lie“ von Werner Boote. Darin deckt der österreichische Dokumentarfilmer auf, wie Konzerne mittels „Greenwashing“ vorgaukeln, ökologisch nachhaltig zu agieren. Auch Bootes Vorgängerfilm „Alles unter Kontrolle“ hat Grassl montiert.

Zu seinem Job als Cutter ist der gebürtige Waidhofner eher zufällig gekommen. Nach der Matura an der HTL Waidhofen begann er ein Wirtschaftsstudium in Wien. Über seinen Cousin Jürgen Moors, der zu dieser Zeit als Aufnahmeleiter beim Film tätig war, schnupperte er in die Branche rein, indem er verschiedenste Jobs an diversen Filmsets übernahm. Als Kameramann Josef Nermuth dann vor 22 Jahren einen Cutter für einen neuen digitalen Schnittplatz brauchte, erging die Frage an Gernot Grassl, ob ihn das nicht interessiere. Grassl sagte zu. „Ich bin da ohne Vorwissen reingegangen und habe schließlich bei der A1Plus-Filmproduktion von Wolfgang Hackl zu arbeiten begonnen.“

Bei „Reiseckers Reisen“ von Anfang an dabei

„Learning by doing“ lautete das Motto. Grassl arbeitete sowohl als Kamera- als auch als Schnittassistent und war bei zahlreichen Drehs mit dabei. „Ich habe wirklich von allen Seiten in die Filmbranche reingeschnuppert. Dabei bin ich draufgekommen, dass ich mich am Schnittplatz am wohlsten fühle“, berichtet er. Zwölf Jahre lang schnitt Grassl für A1plus vorwiegend dokumentarische TV-Arbeiten für 3sat, ARTE oder den ORF. 2009 machte er sich selbstständig.

Über die von Nikolaus Geyrhalter produzierte ORF-Serie „Reiseckers Reisen“, für die Grassl seit der ersten Staffel den Schnitt verantwortet, lernte er die „Geyrhalter-Family“ kennen. Daraus ergaben sich eine Reihe anderer Projekte, wie etwa die Zusammenarbeit mit Werner Boote. „Ein Regisseur gibt in seiner Arbeit viel von sich preis, da ist Vertrauen sehr wichtig“, sagt Grassl. „Als Cutter arbeitet man mit dem Regisseur sehr eng zusammen, da muss man schon auf einer Wellenlänge liegen.“

Auf einer Wellenlänge liegt er nach wie vor mit Michael Reisecker. Auch die sechste Staffel von dessen Reisen, die 2019 gedreht werden soll, wird er wieder schneiden. „Bei der Arbeit an ‚Reiseckers Reisen‘ ist wichtig, dass die Spontanität des Drehs bewahrt wird“, sagt der Cutter. „Viele Begegnungen kommen hier durch Zufall zusammen, das soll im Film ersichtlich bleiben.“

Für einen sechsminütigen Beitrag der TV-Serie stehen manchmal bis zu zwei Stunden an Material zur Verfügung. Deshalb gibt es bei „Reiseckers Reisen“ ein Team, das das gedrehte Material vorschneidet, bevor Grassl ans Werk geht. „Normalerweise beginnt man aber an irgendeiner Ecke des Films mit der Arbeit und schraubt dann immer feiner“, beschreibt Grassl seine Tätigkeit. „Als Cutter geht es darum, beim Schneiden die Perlen im Material zu finden.“