Zum Film: Christian ist der smarte Kurator eines der größten Museen in Stockholm. Die naächste spektakuläre Ausstellung, die er vorbereitet, nennt sich „The Square“. Dabei handelt sich um einen Platz, der als moralische Schutzzone fungieren und das schwindende Vertrauen in die Gemeinschaft hinterfragen soll. Doch wie bei den meisten modernen Menschen reicht auch bei Christian das Vertrauen nicht weit – er wohnt abgeschottet in einem stylischen Apartment und würde seinen Tesla nicht unbeaufsichtigt in einer zwielichtigen Gegend parken.

Als Christian ausgeraubt wird und ihm kurz darauf die provokante Mediakampagne zu „The Square“ um die Ohren fliegt, geraten sein Selbstverstaändnis wie auch sein Gesellschaftsbild schwer ins Wanken. Nach „Höhere Gewalt“, der in Cannes mit dem Jurypreis in der Reihe „Un Certain Regard“ ausgezeichnet wurde, begibt sich Regisseur Ruben Östlund vom zerbrechlichen Familienidyll mit „The Square“ in die schillernde Welt der Kunstszene und öffnet ihre moralischen Falltüren.

In seiner klug inszenierten und äußerst unterhaltsamen Satire auf den modernen Menschen vermisst Östlund in gewohnt exakten Beobachtungen die Widersprüche zwischen eigenem Selbst- und Gesellschaftsbild und realen Verhältnissen. Mit feinem, ironisch-entlarvendem Humor, verstäkt durch eine subtile Bildsprache wirft er damit brisante Fragen zum Zustand der heutigen Gesellschaft auf. „The Square“ dient dabei als Mikromodell einer idealen Gesellschaft. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde „The Square“ mit der Goldenen Palme prämiert.

S/D/FDK 2017, 145 Minuten; Regie: Ruben Östlund ; Darsteller: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West; in Kooperation mit dem Kulturverein Frikulum

Termin: Samstag, 12. Mai , 20 Uhr, OmU

Veranstaltungsort: Bertholdsaal Weyer, Oberer Kirchenweg 1, Weyer

