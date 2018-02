"Battle of the Sexes" in der Filmbühne Waidhofen.

BATTLE OF THE SEXES

GB, USA 2017, 121 Minuten, OmU, Regie: : Jonathan Dayton, Valerie Faris, Darsteller: Emma Stone, Steve Carell, Chris Evans

Zum Film: Die USA 1973: in einer aufgewühlten Zeit, in der durch die Frauenbewegung und die sexuelle Revolution das traditionelle Geschlechterverhältnis in Frage gestellt wird, entwickelt sich der Schaukampf zwischen der weltweiten Nummer eins des Damentennis, Billie Jean King (Emma Stone), und dem Ex-Tennischampion und notorischen Zocker Bobby Riggs (Steve Carell) zum meist gesehenen Sportevent der Fernsehgeschichte – zum „Battle of the Sexes“, dem „Kampf der Geschlechter“, bei dem weltweit 90 Millionen Zuschauer mitfiebern. Doch während sich die beiden Rivalen inmitten der medialen Hysterie auf das Match vorbereiten, müssen sie weit komplexere Kämpfe mit sich selbst ausfechten. Der „Battle of the Sexes“ war 1973 ein historisches Ereignis, dessen Ausstrahlung über den Tennisplatz hinaus, von Schlafzimmern bis in Vorstandsetagen, für heiße Diskussionen sorgte – und dessen Echo noch heute nachhallt. Das Regie-Duo und Ehepaar Valerie Faris und Jonathan Dayton („Little Miss Sunshine“) wirft mit ihrem Film nach einem Drehbuch von Simon Beaufoy („Slumdog Millionaire“) ein Schlaglicht auf diesen geschichtlichen Moment, in dem zwei sehr komplexe Menschen den gesellschaftlichen Wandel verkörperten. Mit sorgfältiger Kameraarbeit und detailgenauer zeitgeschichtlicher Rekonstruktion gelingt es dem Filmemacherduo, jenen Wendepunkt herauszustellen, an dem die bisherigen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, zwischen Mainstream und Marginalisierten, ins Rutschen gerieten.