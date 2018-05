Filmbühne Waidhofen zeigt "Die dunkelste Stunde" .

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Die dunkelste Stunde“ („Darkest Hour“) am Mittwoch, 16. Mai, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 17. Mai, um 18 Uhr im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.