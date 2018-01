D 2017, 127 Minuten, Regie: Patrick Allgaier, Gwendolin Weisser, in Kooperation mit der Pfadfindergruppe Waidhofen

Im Frühling 2013 packen Patrick und Gwen ihre Rucksäcke, um sich auf einen langen Weg um die Welt zu machen: Von ihrer Heimatstadt Freiburg aus soll es so weit in den Osten gehen, bis sie irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kehren. Und das alles über Land und Wasser. Fliegen wollen die beiden nie. Per Anhalter reisen sie los, über den Balkan bis nach Moskau und weiter durch das touristisch kaum erschlossene Zentralasien, den Kaukasus, bis in den Iran. Im Mittelpunkt der Reise steht dabei immer der unmittelbare Kontakt zu den Menschen, die sie durch das „per Anhalter reisen“ besonders intensiv erleben dürfen. Durch Pakistan geht es dann weiter nach Indien. Es folgen Nepal, das Karakorum-Gebirge, China und die Mongolei. Die Nächte verbringen Patrick und Gwen meist in ihrem kleinen Zelt. Im sibirischen Irkutsk dann die große Überraschung: Gwen ist schwanger. Alte Pläne werden verworfen und neue geschmiedet, die Passage auf einem Frachtschiff gebucht und das Geburtsland des Kindes gewählt: Mexiko. Nach der Geburt von Sohn Bruno im Frühjahr 2015 verlangsamt die junge Familie ihren Reiserhythmus. Ein Jahr lang erkunden sie zu dritt Mittelamerika, bevor sie schließlich die Überfahrt über den Atlantik wagen. Als Gwen und Patrick nach mehr als drei Jahren mit Kind im Hafen von Barcelona ankommen, beschließen sie, die letzten 1.200 Kilometer zu Fuß zurück zu legen.

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ in Kooperation mit der Pfadfindergruppe Waidhofen. Pfadfinder (mit Ausweis oder Halstuch) erhalten ermäßigten Eintritt.

Termine & Karten

Termine: Mittwoch, 17. Jänner , 20.30 Uhr, Donnerstag, 18. Jänner , 18 Uhr

Veranstaltungsort: Filmbühne Waidhofen, Kapuzinergasse 7

Kartenreservierungen:

0680/1107622

Info: www.filmzuckerl.at,

www.facebook.com/Filmzuckerl