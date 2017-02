Kinotipp: "Egon Schiele – Tod und Mädchen" .

Der Verein „Filmzuckerl“ zeigt „Egon Schiele – Tod und Mädchen“ am Mittwoch, 15. Februar, um 20.30 und am Donnerstag, 16. Februar, um 18.15 Uhr in der Filmbühne Waidhofen.