Ein tragischer Paragleiterunfall mit einem Todesopfer ereignete sich am vergangenen Samstag, 6. Mai, am Burgspitz in Weyer. Ein 28-jähriger Mann aus Steyr war gegen 14.45 Uhr am Gipfel des 1.429 Meter hohen Berges im Reichraminger Hintergebirge zu einem Paragleiterflug gestartet.

Unmittelbar nach dem Start kam der Gleitschirmpilot jedoch offensichtlich in Schwierigkeiten. Der 26-jährige Bruder des Mannes und dessen Freundin, die den Piloten zum Startpunkt begleitet hatten und den Flug beobachteten, mussten mit ansehen, wie dem 28-Jährigen bereits kurz nach dem Abflug die Kontrolle über seinen Schirm entglitt. Der Paragleiter machte eine starke Rechtskurve und flog direkt in den steilen Gipfelhang des Burgspitzes. Er prallte gegen die Felswand und und stürzte ab.

Pilot verstarb an Unfallstelle

Sein Bruder und dessen Freundin setzten sofort einen Rettungsnotruf ab und stiegen zum verunglückten Piloten in das steile Gelände ab. Obwohl sie sofort Erste Hilfe leisteten, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Der 28-Jährige wurde bei dem Paragleiterabsturz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.