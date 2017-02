Die Kleinkunstreihe Kultur am/im FLUZ hat auch für das erste Halbjahr 2017 wieder ein abwechslungsreiches Programm voller musikalischer Höhepunkte zusammengestellt. Während im Jänner und Februar bereits die Skeaters unplugged sowie Karin Kienberger und Band die Künstlerbühne im Schlosskeller bereicherten, büßt auch das bevorstehende Programm nichts an musikalischer Abwechslung ein.

Neben den gewohnten, innovativen musikalischen Highlights, die diesmal vom Bahnhof Kollektiv, Opfekompott und painted fence stammen, stehen in diesem Jahr auch ein Kabarett sowie eine Jam Session am FLUZ-Programm. „Das Frühjahr am/im FLUZ lässt erfrischend Neues mit erfreulich Traditionellem zusammenfließen“, freut sich FLUZ-Initiatorin Sonja Straßer und bezeichnet das Programm als „bunten Blumenstrauß“. „Nicht ein bestimmtes Genre ist im FLUZ vorrangig, sondern die Schaffensfreude, die kreative Energie und die nötige Prise Wagemut.“

Auf welche Veranstaltung sich die Initiatorin selbst besonders freut? „Für mich ist jede Veranstaltung spannend. Es freut mich, wenn sich junge Leute auf der Bühne ausprobieren und mit unglaublichem Potenzial überraschen. Genauso finde ich es großartig, wenn etablierte Künstler und regionale Größen neue Wege gehen. Ich empfehle also jedem den Sprung in den FLUZ“, so Straßer.