Damit sei das Familien-Skigebiet an der Grenze von Ober- und Niederösterreich gerettet, teilte die Eisenstraße Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Die Skisaison 2016/17 sei damit gesichert, der Saisonstart für Dezember geplant.

Vier Kommunen im Ennstal (Gaflenz, Weyer, Maria Neustift und Großraming) sowie vier Orte im Ybbstal (Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein an der Ybbs) haben über die Forsteralm Infrastruktur GmbH das Skigebiet übernommen. Als Betreiber fungieren die Ski- und Snowboardschule Manfred Großberger, die Sportunion Waidhofen an der Ybbs und Unternehmer Wolfgang Resch (Sport Ginner). Diese übernehmen mit der Forsteralm Betriebs-GmbH den operativen Liftbetrieb.

Mehr dazu in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN.