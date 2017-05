„Um die Basilika Sonntagberg wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen, bedarf es vieler Menschen und vieler Initiativen - aber gemeinsam schaffen wir es!“, sagte Abt Petrus Pilsinger bei der Bikerwallfahrt auf den Sonntagberg. Rund 600 Biker aus ganz Österreich trafen am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Sternfahrt am Sonntagberg ein, wobei die letzten Kilometer unter Polizeibegleitung gemeinsam zurückgelegt wurden.

Organisiert wurde die Sternfahrt, bei der eine beachtliche Spendensumme gesammelt werden konnte, von „Harleypabst“ Ferdinand O. Fischer, Michael Takacs und dem 2Rad-Handel der Wirtschaftskammer. Unterstützt wurden sie durch Innenminister Wolfgang Sobotka. Moderator und Kabarettist Christoph Fälbl begrüßte die Biker und sorgte für so manchen Lacher bei den Bikern.

Abt Petrus und Superior Pater Franz Hörmann freuten sich über die gute Stimmung und bewunderten so manche edle „Harley“. Anschließend wurden die Motorräder und ihre Fahrer gesegnet. „Der Beistand von oben ist wichtig für euch, damit ihr immer wieder gut heim kommt!“, sagte Abt Petrus Pilsinger.