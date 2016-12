Der Kulturverein Frikulum feierte heuer seinen 30. Geburtstag. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres will der Verein mit seinen Gästen beim traditionellen Weihnachtskonzert am Donnerstag, 29. Dezember, noch einmal in der Vergangenheit schwelgen, einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen und vor allem feiern.

Dazu hat man sich den Titelhelden sämtlicher Wochengazetten des letzten Quartals eingeladen: Voodoo Jürgens. Mit seiner Ansa Panier und dem Debüt-Album „Ansa Woar“ beehrt er den Bertholdsaal in Weyer. Schon beim diesjährigen Seewiesenfest in Kleinreifling spielte Voodoo Jürgens im kleinen Zelt auf und begeisterte dabei sein Publikum. Derzeit tourt der magische Schlurf quer durch den deutschen Sprachraum.

Im Vorprogramm spielen The Crispies auf. Diese sorgten nicht erst zuletzt durch ihren Auftritt bei „Willkommen Österreich“ in der vergangenen Woche für Furore im ganzen Land. Viele sehen in ihnen und ihrem Rock ’n’Roll bereits die Erben von Bilderbuch.