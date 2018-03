Jeder Winter hat seine Tücken, der heurige ganz besonders. Das könnte man als Resümee für die beiden regionalen Skigebiete Forsteralm (Gaflenz) und Königsberg (Hollenstein) so stehen lassen. Die Betreiber beider Alpinskigebiete zeigen sich mit der bisherigen Skisaison aber grundsätzlich zufrieden. „Auch wenn der Start im warmen Dezember mühsam war, so entwickelte sich die Saison im Jänner und Februar doch gut“, sagt Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.

Großberger: "Besonders Kindergärtner waren fleißig"

Ähnlich sieht das der Geschäftsführer der Liftbetriebe Forsteralm, Manfred Großberger. Die Skikurse in den Weihnachtsferien konnten alle abgehalten werden, im Jänner und Februar waren zuerst die Semesterferien der Niederösterreicher und zwei Wochen später die Ferien der Oberösterreicher Auslastungshöhepunkte mit geradezu idealen Schneeverhältnissen. „Besonders die Kindergärten waren äußerst eifrig und viele Schulen aus den Bezirken Amstetten und Steyr Land sind regelmäßig zu uns gekommen“, sagt Großberger.

Sehr fleißig wurden jedenfalls die Packages, die Firmen und Gemeinden im Zuge der Crowd funding-Kampagne erworben haben, abgearbeitet, was sich in viel Arbeit aber, da vorfinanziert, weniger in den Einnahmen niederschlug.

„Bis zur Kältewelle gab es in der Ybbsitzer Prolling praktisch keine Saison"Gerhard Lueger

Der letzte Betriebstag auf der Forsteralm wird der 11. März sein. Großberger denkt aber bereits über zukünftige Investitionen nach. „Eine Verbesserung der elektrischen Infrastruktur bei der Stromzuleitung wäre wünschenswert“, sagt der Forsteralm-Geschäftsführer. Auch der gemeinsame Werbeauftritt der beiden Skigebiete in Gaflenz und Hollenstein schlug sich positiv zu Buche. „Die gemeinsame Saisonkarte von Forsteralm und Königsberg wurde regelmäßig angefordert“, bestätigt Bürgermeisterin Zebenholzer.

Für den Langlaufsport war der Winter allerdings nicht günstig. „Bis zur Kältewelle gab es in der Ybbsitzer Prolling praktisch keine Saison, weil zu wenig Schnee lag und der Untergrund nicht gefroren war“, sagt Gerhard Lueger von der Ybbsitzer Sportunion. „Das machte eine Spurung der Loipen praktisch unmöglich.“ Hier vertröstet man sich bereits auf das nächste Jahr.