Per Crowdfunding 600.000 Euro für die Forsteralm .

Am Freitag um 11.50 Uhr ging das Crowdfunding-Projekt „Schifoan dahoam“ für den Erhalt des Skigebiets Forsteralm online. Als dann am Nachmittag der offizielle Startschuss vor 200 Gästen in der Forsterauhütte erfolgte, konnte Kampagnen-Leiter Thomas Wagner bereits einen aufgebrachten Betrag von 63.540 Euro vermelden. Mittlerweile ist die 100.000er-Marke geknackt.

Bis 1. Juli sollen insgesamt 600.000 Euro für eine neue Beschneiungsanlage für die Forsteralm aufgebracht werden. Der Schwellenwert, den es zu überschreiten gilt, liegt bei 300.000 Euro. Wird diese Summe nicht erreicht, ist das Projekt gescheitert.

Mehr über das Crowdfunding-Projekt zum Erhalt der Forsteralm sowie die Auftaktveranstaltung in der Print-Ausgabe sowie im E-Paper der Ybbstaler NÖN.