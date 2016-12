Alle Jahre gibt es für die Waidhofner Gemeinderäte am Ende der letzten Sitzung des Jahres einen kleinen Weihnachtsumtrunk im Rathaus. Und alle Jahre wieder ist die Sitzung davor recht hitzig und zeitintensiv, stehen in ihr doch das Budget für das kommende Jahr und der mittelfristige Finanzplan für die nächsten fünf Jahre zur Beschlussfassung an. Die Budgetsitzung am Montag dieser Woche war vielleicht noch eine Spur ausführlicher und hitziger als sonst, schließlich handelte es sich um die letzte Sitzung des amtierenden Gemeinderates vor der Wahl im kommenden Jänner.

Das Budget, das es zu beschließen galt, weist im ordentlichen Haushalt 33.187.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben auf, wobei ein Abgang von 1.088.000 Euro durch Kreditaufnahme gedeckt werden muss. Im außerordentlichen Haushalt finden sich Investitionen von insgesamt 3.202.000 Euro.

Einsparung von 800.000 Euro vorgesehen

Wesentliches Ziel bei der Erstellung des Budgets sei es gewesen, den ordentlichen Haushalt zu entlasten, so Finanzstadtrat Peter Pfannenstill (WVP). „Der vorliegende Budgetentwurf sieht eine Einsparung der laufenden Ausgaben von rund 800.000 Euro vor“, sagt Pfannenstill. „Diese Summe wird nicht nur einmalig, sondern künftig jährlich gespart.“ Geplant sei nach den investitionsintensiven Jahren 2015 und 2016 auch eine Rückkehr zum Schuldenabbau.

Große Projekte, wie das Kanal- und Wasserprojekt in der Wiener Straße oder die Sanierung der Zeller Hochbrücke, hätten sich entsprechend auf den Schuldenstand ausgewirkt. Dieser liegt Ende des Jahres voraussichtlich bei 44,4 Mio. Euro, Ende 2017 soll er bei 43,6 Mio. Euro liegen. Wie aus dem mittelfristigen Finanzplan hervorgeht, soll der Schuldenstand von Ende 2016 bis Ende 2021 um 2.134.200 Euro reduziert werden. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, ist Finanzstadtrat Pfannenstill überzeugt. „Wir bauen Schulden ab und sparen, wo es sinnvoll ist.“

Kritik an Verbuchung von Grunderlösen

Anders sehen die Sache SPÖ, Liste FUFU und FPÖ. Hauptkritikpunkt der Opposition ist der ordentliche Haushalt. Sollte die Stadt den Abgang hier nicht in den Griff bekommen, werde es zum finanziellen Zusammenbruch kommen, ist die SPÖ überzeugt. Den Rechnungsvoranschlag bezeichnet man als „geschönt“. Der eigentliche Abgang im ordentlichen Haushalt betrage nämlich nicht 1,1 Mio. Euro, sondern 1.618.000 Euro, sagt SPÖ-Gemeinderat Erich Leonhartsberger. Indem die Einnahmen von 530.000 Euro für 2017 veranschlagte Grundverkäufe nicht im außerordentlichen, sondern im ordentlichen Haushalt zu Buche schlagen, betreibe man Budget-Kosmetik. Schließlich sei die Finanzierung der Aufschließung ja auch über den außerordentlichen Haushalt erfolgt. Es werde getrickst, um den Vorgaben des Stadtrechtorganisationsgesetzes (STROG) noch zu entsprechen.

Kritik an der Darlehensaufnahme zum Haushaltsausgleich kommt von FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll. Der mittelfristige Finanzplan zeige schließlich, dass „das Chaos System“ habe.

FUFU-Mandatar Martin Dowalil sieht in den im ordentlichen Haushalt budgetierten Grundverkäufen ebenfalls einen Trick, um den Abgang geringer zu halten, und kritisiert die veranschlagten Grundstückserlöse generell. „Seit ich im Gemeinderat bin, hat keine Zahl bei den Grundverkäufen gestimmt“, sagt Dowalil. Ihr 2009 verordnetes Zehn-Punkte-Programm zum Schuldenabbau habe die Stadt klar verfehlt. Kritik üben Liste FUFU, SPÖ und FPÖ einmal mehr an den Personalkosten der Stadt. Das möchte WVP-Stadtrat Fritz Hintsteiner so nicht hinnehmen. Man habe heuer 200.000 Euro beim Personal eingespart, sagt er.

"Jahr für Jahr eine große Herausforderung"

Bürgermeister Werner Krammer (WVP)

UWG-Stadtrat Fritz Rechberger verweist auf die Konsequenzen, falls kein Budget beschlossen werde. Dann würde nämlich ein Haushaltsprovisorium in Kraft treten bzw. könnte der Bürgermeister mittels Ermächtigungen entscheiden.

Indem Waidhofen als Ybbstalmetropole vielfältige Aufgaben habe, sei die Budgeterstellung Jahr für Jahr eine große Herausforderung, meint Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Niemand freue sich über einen Abgang im ordentlichen Haushalt. Die Konsolidierung sei im Budget und im mittelfristigen Finanzplan aber ganz klar abgebildet, eine weitere Reduktion der Schulden sei vorgezeichnet. Außerdem erfülle man alle Vorgaben des STROG und verfüge über klare Kontrollmechanismen zur Steuerung. Der Stadtchef verweist auf eine aktuelle Zusage der Landesregierung über eine Bedarfszuweisung von 500.000 Euro für das Budget 2016. „Das bedeutet, unser Weg wird honoriert“, so Krammer.

Letztendlich wurden das Budget 2017 und der mittelfristige Finanzplan 2017 bis 2021 mit den Stimmen von WVP, UWG und Grünen beschlossen.