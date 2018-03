Seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember des Vorjahres halten die Züge der Rudolfsbahn zwischen Waidhofen und Amstetten an der ÖBB-Haltestelle Sonntagberg nur noch sehr eingeschränkt. Meist fahren die Züge durch. Bahnreisende, die bislang in der Station in Bruckbach zugestiegen sind, werden nun mit einem Shuttlebus zur Haltestelle Rosenau transportiert.

Der Grund für die nun nur mehr sporadischen Stopps der ÖBB-Züge in Sonntagberg war, dass man die Verbindung nach Amstetten beschleunigen wollte, um die Anschlüsse an die ÖBB-Railjets nach Linz sicherzustellen. Das war nach dem Fahrplanwechsel nicht mehr so einfach, da Mitbewerber Westbahn auf der Westbahnstrecke nun nicht mehr im Stunden-, sondern im Halbstundentakt verkehrt und sich die Abfahrzeiten der ÖBB-Züge in Amstetten dadurch verschoben.

Raidl: „Wir lassen da sicher nicht locker.“

In Sonntagberg will man die eingeschränkten Stopps an der Haltestelle Sonntagberg nicht so einfach hinnehmen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat am Montag in seiner Sitzung einstimmig eine Resolution an ÖBB, Westbahn, den Verkehrsverbund Ostregion (VOR), das Land NÖ und das Infrastrukturministerium verabschiedet.

Darin wird gefordert, dass ab dem kommenden Fahrplanwechsel 2018/19 wieder alle Züge der Rudolfsbahn an der Haltestelle Sonntagberg halten sollen. Zudem sollen die Zuganschlüsse in Amstetten in beide Richtungen sichergestellt werden, indem im Rahmen des VOR eine Lösung erarbeitet wird. Des Weiteren wird ein Halbstundentakt auf der Rudolfsbahnstrecke und ein Nachtzug um 22 Uhr gefordert.

„Wir wollen mit der Resolution auf die Situation in Sonntagberg aufmerksam machen und rechtzeitig politischen Druck ausüben“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP). „Wir lassen da sicher nicht locker.“