Am Sonntag, 29. Jänner, wird der Waidhofner Gemeinderat neu gewählt. 10.566 Personen sind wahlberechtigt, davon 5.499 Frauen und 5.067 Männer.

Um die 40 Rathaussitze rittern wieder jene sechs Parteien, die bereits im Gemeinderat vertreten sind. Für die Waidhofner Volkspartei (WVP), die derzeit bei 20 Mandaten hält, geht es am 29. Jänner um die Rückeroberung der absoluten Mehrheit, die sie vor fünf Jahren verloren hat.

Quelle Gemeinde Waidhofen/Y., Foto urfin/Shutterstock

Für WVP-Bürgermeister Werner Krammer, für den dies seine erste Gemeinderatswahl als Spitzenkandidat ist, hat dies jedoch nicht Priorität. „Unser Ziel ist es, nach der Wahl mit aller Kraft für Waidhofen weiterarbeiten zu können“, so der Stadtchef. Er geht an der Spitze eines 55-köpfigen Teams ins Rennen, in dem über 50 Prozent neue Gesichter zu finden sind.

Liste FUFU will Mandate verdoppeln

Bei zehn Gemeinderatsmandaten hält derzeit die SPÖ. Für die Wahl hat sich die Fraktion für Nicht-Parteimitglieder geöffnet. Am 29. Jänner tritt man unter dem Namen SPÖ & Unabhängige an. 24 Kandidaten gehen ins Rennen, wobei gleich drei Unabhängige auf sicheren Listenplätzen kandidieren. Das Wahlziel von Spitzenkandidat SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker ist die Verhinderung einer WVP-Absoluten.

Dasselbe Ziel hat die UWG (derzeit sechs Mandate), die einmal noch mit Spitzenkandidaten Friedrich Rechberger zur Wahl antritt. Der Sport- und Tourismusstadtrat wird dann während der Gemeinderatsperiode die UWG-Führung in jüngere Hände geben. Seine Nachfolge wird wohl Kontrollausschussobmann Michael Elsner antreten. Insgesamt gehen neun Kandidaten für die UWG ins Rennen.

Zu acht stellt sich die Liste FUFU (derzeit zwei Mandate) ihrer zweiten Wahl. Das erklärte Wahlziel des Listenersten Martin Dowalil ist die Verdoppelung und damit ein Sitz im Stadtsenat.

Bei derzeit jeweils einem Mandat im Gemeinderat halten Grüne und FPÖ. Am 29. Jänner gehen beide Fraktionen mit neuen Spitzenkandidaten ins Rennen. Matthias Plankenbichler heißt jener der Grünen, Patrick Schmidtkunz der blaue. Die Wahlziele sind sehr unterschiedlich. Während sich die Grünen über ein weiteres Mandat freuen würden, peilt die FPÖ eine Vervierfachung an.