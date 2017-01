Das Thema Verkehr stand bei einer Pressekonferenz der FPÖ Waidhofen am vergangenen Donnerstag im Schloss an der Eisenstraße im Mittelpunkt.

„Die Parkraumbewirtschaftung in Waidhofen ist katastrophal“, meinte FPÖ-Spitzenkandidat Patrick Schmidtkunz. „Da fehlt mir das Herz für unsere Leute.“ Geht es nach ihm, soll die Gratisparkdauer in der Innenstadt von derzeit zehn auf 15 Minuten erhöht werden. Damit möchte die FPÖ Jungmüttern und Pensionisten entgegenkommen.

Weiters im Forderungskatalog der FPÖ: die Installierung eines Handyparksystems und Nachjustierungen beim öffentlichen Verkehr. „Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen familienfreundlicher und bürgernäher werden“, so Schmidtkunz.

„Hier geht es uns auch um die Familien“

Richtung Ybbsitz fehle es etwa an Bussen, die Schichtarbeiter zur und von der Arbeitsstätte nachhause bringen, zeigt FPÖ-Kandidat Dieter Bures (Listenplatz 4) auf. „Die Leute sind darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren“, sagt der FPÖ-Kandidat. „Ich bin mir sicher, dass sich das ändern lässt, wenn die Stadt die Verkehrsbetriebe damit konfrontiert.“

Auch bei der öffentlichen Verkehrsanbindung an Amstetten orten die Freiheitlichen Handlungsbedarf – vor allem am Samstag. Dass da nämlich die letzte Citybahn um 17.35 Uhr vom Hauptbahnhof abfährt, stößt der FPÖ sauer auf. Jene Waidhofner, die am Samstag im City Center Amstetten einkaufen oder dort arbeiten, hätten nach 17.35 Uhr keinen Anschluss mehr in die Stadt, so Bures.

„Hier geht es uns auch um die Familien“, sagt FPÖ-Nationalratsabgeordnete Edith Mühlberghuber. „Die jungen Leute kommen am Samstagabend vom Hauptbahnhof nicht mehr nach Hause.“

FPÖ-Kandidat Josef Gschwandegger (Listenplatz 5) sieht auch bei den Zügen der ÖBB Nachbesserungsbedarf. Der Zug von Amstetten mit Abfahrt 18.05 Uhr solle auch am Samstag fahren. Des Weiteren solle sich die Stadt bei der ÖBB dafür einsetzen, dass die Bahnsteige am Hauptbahnhof überdacht werden.

Park&Ride-Anlage als Dorn im Auge

Ein Dorn im Auge ist dem geschäftsführenden FPÖ-Obmann auch die Neuregelung für die Nutzung der Park&Ride-Anlage beim Hauptbahnhof. Wie die NÖN berichtete, wurde hier kürzlich beschlossen, dass das obere Parkdeck an Dauerparker vergeben wird, während die untere Etage den Bahngästen zur Verfügung stehen soll.

Bahnkunden würden derzeit in der Park&Ride-Anlage jedoch keinen Platz finden, da auch die Stellplätze im Untergeschoß von Dauerparkern verwendet würden, so Gschwandegger. Er fordert, dass die Parkraumüberwachung künftig widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge strafen solle.

Der Neuregelung liege eine Zählung zugrunde, die ergeben habe, dass die Parkgarage nur etwa zur Hälfte von Bahnkunden genutzt werde, sagt Bürgermeister Krammer. Zum Nachweis der Bahnbenutzung reiche eine Kopie des Wochen-, Monats- oder Jahrestickets im Auto.

Für Tagesgäste solle der ÖBB-Ticketautomat künftig zwei Tickets ausgeben. Sollte der Bedarf an Parkplätzen für Bahnkunden wachsen, so Krammer, würde man auch oben Parkplätze für die ÖBB-Kunden zur Verfügung stellen. „Wir haben hier einen Lösungsansatz umgesetzt und sehen uns an, wie dieser funktioniert. Gegebenenfalls bessern wir nach.“