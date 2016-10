Am 29. Jänner wird in Waidhofen der Gemeinderat neu gewählt. Der frühe Wahltermin kommt überraschend, gingen die letzten Gemeinderatswahlen in der Statutarstadt doch alle erst im März über die Bühne.

Die Bundespräsidentenwahl und der nicht enden wollende Wahlkampf seien für alle eine Belastung. Mit dem frühen Wahltermin wolle man sich vom derzeitigen „bundespolitischen Stillstand“ klar abgrenzen, begründet Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (WVP) diese Entscheidung.

Die Fraktionsobleute der anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien sind über den Alleingang der WVP beim Wahltermin erzürnt. Sie plädieren geschlossen für einen Termin im März – vergeblich, die WVP beharrt auf Jänner.

Die Reaktionen der einzelnen Fraktionsobleute auf den frühen Wahltermin und welche Parteien 2017 wieder für den Waidhofner Gemeinderat kandidieren werden, lies in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN.