Mit Edith Mühlberghuber und Walter Rosenkranz hatte die FPÖ bei ihrem Wahlkampfauftakt in Waidhofen gleich Bezirksobfrau und Landesobmann aufgeboten, um dem Newcomer Patrick Schmidtkunz den Rücken zu stärken. Ein gutes Jahr beginne – nein, nicht mit einem ausgeglichenen Budget, wie ein FPÖ-Finanzminister einst meinte – sondern mit einem guten Wahlergebnis in Waidhofen, merkte Rosenkranz gleich zu Beginn an.

Dass die Partei in der Stadt gute Chancen hat, sei 15 Jahren Gemeinderatserfahrung des Listenzweiten Karl-Heinz Knoll und dem Spitzenkandidaten Patrick Schmidtkunz, jedenfalls aber dem breiten personellen Angebot der Waidhofner FPÖ, zuzuschreiben. In einem Rundumschlag gegen den politischen Mitbewerb bezeichnete Rosenkranz die Liste FUFU als Juxliste und ortete die Sozialdemokratie in Duldungsstarre.

NÖN

„Die Bürgerliste hat an Strahlkraft verloren, seit ihr die freiheitlichen Gründerideen abhanden gekommen sind“, so Rosenkranz. Hinter der Wahlvorverlegung sah er die Angst der WVP vor Konfrontation. „Ziel für die Waidhofner Freiheitlichen ist es, in den Stadtsenat einzuziehen“, legte er dem FP-Team, das derzeit bei einem Mandat im Gemeinderat hält, die Latte hoch. Mit Rat und Tat will Nationalrätin Edith Mühlberghuber den Waidhofner Blauen in den kommenden Wochen zur Seite stehen. „Ich werde mehr hier sein als bei meinem Mann“, scherzte sie.

Spitzenkandidat Schmidtkunz stellte sich mit seinen Hobbys Lesen, Reisen, Kochen und Sport vor. Aufhorchen ließ er mit der Ansage, zuletzt habe er den Koran gelesen. „Ich wollte mich mit dem auseinandersetzen, worüber wir viel diskutieren“, so der Berufssoldat Schmidtkunz. Für die FPÖ trete er an, „weil das die einzige Partei mit Geradlinigkeit ist“.