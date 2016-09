Bis 23. September gehen in Waidhofen noch die Gesundheitstage über die Bühne. Nach einer Wanderung mit Bürgermeister Werner Krammer, einem Frühstück am Wochenmarkt sowie einem Vortrag von Franz Kössl geht es mit einem Referat von Bernhard Haidler, dem „Fairkochen“ des Weltladens mit Marmeladenwettbewerb sowie dem Schlossturmlauf weiter.

Am Freitag, 23. September, verkocht der Waidhofner Weltladen von 8 bis 13 Uhr gemeinsam mit der Stadt im Rahmen des Projekts „kost.bares Waidhofen“ die Kräuter und die Gemüsesorten, die im Bürgergarten geerntet wurden. „Der Bürgergarten ist ein Garten für alle, ein Stück Natur in der Stadt. Wir wollen hier gemeinsam anpflanzen, ernten und auch gemeinsam genießen“, so Bürgermeister Werner Krammer.

Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner lädt alle Bürger ein, ihre selbst gemachten Marmeladen und Chutneys im Bürgergarten abzugeben. Sie werden ab 15 Uhr beim Schlosswirt von einer Jury verkostet. Die beste Kreation wird prämiert. Um 17 Uhr erfolgt dann der Startschuss zum Schlossturmlauf. Läufer und Viererteams können sich unter gesundegemeinde@waidhofen.at anmelden.

Programm

Mittwoch, 21. September:

– „Bleib fit – Tanz mit (50+)“, Rathaus, 9 Uhr, Anmeldung: gesundegemeinde@waidhofen.at

– Kocherlebnis für Kinder, Bauernkammer, 15 Uhr, Anmeldung: gesundegemeinde@waidhofen.at

– Stockschützentraining, Pocksteinerallee, 17 Uhr

– Vortrag „Mut zur Selbstfürsorge“ von Rotraud Perner, Rothschildschloss, 19 Uhr

Donnerstag, 22. September:

– Stockschützentraining, Weyrerstraße 145, 17.30 Uhr

– Vortrag „Fruchtgenuss – Obst und Beeren aus dem eigenen Garten“ von Bernahrd Haidler, Schlosswirt, 19 Uhr

Freitag, 23. September:

– „Fairkochen“ und Marmeladenwettbewerb, Bürgergarten, 8 bis 13 Uhr

– Schlossturmlauf, Schlosshof, 17 Uhr

– Stockschützentraining, Pocksteinerallee, 17 Uhr