Innenminister Wolfgang Sobotka: „Ich habe mit einem deutlichen Zugewinn für die WVP gerechnet. Bürgermeister Werner Krammer ist eine Person, die verbindet, auf Leute zugeht, engagiert und konstruktiv arbeitet und Dinge bewegen kann. Seine Arbeit in den letzten beiden Jahren für Waidhofen hat sich bezahlt gemacht.“

ÖVP-NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner gratulierte seinem Parteikollegen und dessen Team und hob dessen "ausgezeichnete Arbeit für die Stadt" hervor. Krammer habe auch immer wieder zum Miteinander aufgerufen und konstruktiv mit allen Fraktionen zusammengearbeitet. "Der deutliche Rückgewinn der absoluten Mehrheit zeigt auf der einen Seite, dass die Volkspartei auch in Städten sehr gut punkten kann und auf der anderen Seite, was gute Organisation in einem Wahlkampf ausmacht", so Ebner.

„Erst möchte ich Danke sagen allen Waidhofnerinnen und Waidhofnern, die trotz des herrlichen Wetters zur Wahl gegangen sind und ihr demokratisches Recht genutzt haben. Außerdem möchte ich mich auch ganz besonders allen Mitbewerbern bedanken. Dies Phase der Wahlwerbung ist sachlich und sehr fair abgelaufen, und gerade das halte ich für wichtig in Zeiten der Politikverdrossenheit. Wir in Waidhofen sind anders weil wir Sachthemen in den Vordergrund stellen“, so Bürgermeister Werner Krammer bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Krammer: "Leute ernst genommen und eingebunden"

Krammer zum großen Erfolg der WVP: „Mit einem derartigen Zugewinn habe ich nicht gerechnet. Es freut mich aber sehr, dass unsere Arbeit von den Bürgern dermaßen honoriert wurde. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam wirklich viel weiter gebracht, indem wir die Leute ernst genommen und in die politische Arbeit eingebunden haben. So ist es uns gelungen, Potentiale zu heben. Es würde mich freuen, wenn dieser Ansatz generell ein Rezept gegen die allgemein herrschende Politikverdrossenheit sein könnte.“

Kammer kündigte an, nun Gespräche mit allen Fraktionen führen zu wollen. „Vielleicht schaffen wir es ja ein Kooperationsübereinkommen mit allen Fraktionen zu erreichen.“

Vizebürgermeister Martin Reifecker (Spitzenkandidat Liste SPÖ & Unabhängige): „Ich weiß nicht, warum das Wahlergebnis so für uns ausgegangen ist. Wir waren die einzige Fraktion, die einen Themenwahlkampf geführt hat. Wir haben als einzige ganz konkret gesagt, was wir umsetzen wollen. Leider wurde das nicht honoriert. Bürgermeister Werner Krammer kann ich zu diesem guten Ergebnis für die WVP nur gratulieren.“

Rosenkranz: "Weiterhin solide Oppositionsarbeit leisten"

FPÖ-Landesobmann Walter Rosenkranz gratuliert der FPÖ Waidhofen/Ybbs zum Mandatszugewinn: „Ich gratuliere unserer Mannschaft in Waidhofen an der Ybbs zu ihrem soliden Wahlergebnis! Die Freiheitlichen konnten in Waidhofen ein zweites Mandat erreichen und haben sich vom 6. Auf den 4. Platz verbessert. Die FPÖ wird nun mit diesem Ergebnis weiterhin solide Oppositionsarbeit leisten und damit die Interessen ihrer Wähler vertreten. Nach der Wahl ist vor der Wahl, ich bin überzeugt, dass unsere neue Mannschaft in Waidhofen gute Arbeit leisten wird und damit auch in 5 Jahren neuerlich zulegen kann.“

Patrick Schmidtkunz (Spitzenkandidat FPÖ): „Ich möchte mich für das Vertaruen bedanken, das uns die Wähler geschenkt haben. Für uns ist das ein Auftrag, die nächsten fünf Jahre weiter zu arbeiten.“

Friedrich Rechberger (Spitzenkandidat UWG): „Wir haben die letzten fünf Jahre versucht mitzuarbeiten und haben auch wirklich viel gearbeitet. Das wurde von den Wählern leider nicht belohnt. Dabei wäre ohne uns vieles nicht gegangen. Die Zusammenarbeit mit der WVP hat sich für uns zweifellos negativ ausgewirkt.“

Martin Dowalil (Liste FUFU): „Ich freue mich, dass unser Plan aufgegangen ist und wir uns ohne Wahlwerbung und Wahlkampf verdoppeln konnten. Wir wurden nun mit einem Stadtratssitz für die Arbeit belohnt, die wir in den letzten fünf Jahren geleistet haben. Mein Traum wäre es nun, Stadtrat für Kultur und Sport zu werden.“

Matthias Plankenbichler (Spitzenkandidat Grüne): „Das Ergebnis ist für uns o.k. Wir sind als neues, junges Team in diesen Wahlkampf gestartet und haben unser Mandat halten können. Damit bleiben die grünen Ideen in Waidhofen weiter erhalten. Gratulation der WVP zum Wahlsieg. Wir werden nun Oppositionsarbeit im Gemeinderat betreiben, weil es bei absoluten Mehrheiten wichtig ist, dass man genau auf die Finger schaut.“