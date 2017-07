Zum Schulschluss wurden in der HAK Waidhofen nicht nur die Absolventen sowie die Schüler in die Ferien, sondern auch drei langjährige Pädagogen in die Pension verabschiedet. Unter Anwesenheit der gesamten Schulgemeinschaft der HAK und HAS Waidhofen wurden Elisabeth Grüner, Walter Langer und Eva Obenaus für ihr langjähriges Engagement geehrt.

Nach der Begrüßung von Direktor Franz Hofleitner referierte „Tut gut!“-Mitarbeiterin Heidi Smolka zum Thema „Machbarkeit des Glücklichseins“. Danach wurden die beruflichen Laufbahnen der drei Pädagogen ausführlich gewürdigt.

„Eva Obenaus Hauptverdienst war ein Leben für den Sport und ein Leben mit unglaublichem Einfühlungsvermögen und Motivationskraft für die Jugend“, so Franz Hofleitner in seiner Laudatio für Obenaus. Die ehemalige Staatsmeisterin und Teilnehmerin an Europa- und Weltmeisterschaften war unter anderem maßgeblich an der Neuausrichtung der Sport-HAK beteiligt.

Der Fachinspektor für Bildnerische Erziehung und Werkerziehung Leopold Kogler würdigte die Berufslaufbahn von Walter Langer. „Seine vielen Reisen brachte er geografisch und historisch in seinen Unterricht ein, aber auch die Musik spielte für seine Kreativität eine wesentliche Rolle“, so Kogler.

Elisabeth Grüner sei 40 Jahre lang die „Chefbiologin“ der Schule gewesen, lobte Direktor Hofleitner auch Grüners Engagement für die Schule. Unter Grüner habe das Fach Naturwissenschaften eine Renaissance erlebt. Gesundheitserziehung, Umweltschutz und -erziehung oder auch Jugendkultur bezüglich Konsum, Freizeit- und Essverhalten standen stets im Zentrum ihrer Unterrichtstätigkeiten. „Elisabeth Grüner war eine Vorzeigepädagogin, alles was sie machte, geschah perfekt und das bis zur letzten Minute“, so Hofleitner.

Abschließend wünschte die Schulgemeinschaft den drei Pädagogen geschlossen alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.