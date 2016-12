Die Bundespräsidentenwahl 2016 ist entschieden. Der neue österreichische Bundespräsident heißt Alexander Van der Bellen. Im Bezirk Amstetten lag Van der Bellen ganz knapp vorne. 50,1 Prozent der Wähler sprachen sich für Van der Bellen aus 49,9 Prozent für Hofer. Im Mai lautete das Ergebnis noch: 51,9% Hofer, 48,1% Van der Bellen. In der Statutarstadt Waidhofen fiel das Ergebnis mit 55% wie schon im Mai (53,8%) deutlich für Van der Bellen aus.

Drei Ybbstal-Gemeinden gedreht

Während die anderen Ybbstal-Gemeinden im Mai noch geschlossen Norbert Hofer den Vorzug gaben, fiel das Ergebnis heute ganz anders aus. So votierten die Wähler in den Gemeinden Sonntagberg (54,2%), Allhartsberg (52,6%) und Hollenstein (50,3%) nun für Van der Bellen.

Noch ganz knapp hatte Norbert Hofer die Nase in Ybbsitz (50,5%) und Opponitz (50,2%) vorne. Im Mai stimmten in Ybbsitz aber noch 55,9% und in Opponitz 55,7% für den blauen Präsidentschaftskandidaten.

Deutlicher für Hofer sprachen sich die Bürger mit 52,1% in Kematen aus. Im Mai waren es allerdings noch 55,1 %. Nur in St. Georgen/Reith konnte der blaue Kandidat mit 58,9% im Vergleich zum Mai (58%) sogar zulegen.

Die Wahlkarten sind in dem Ergebnis noch nicht enthalten. Sie werden am Montag ab 9 Uhr ausgezählt.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Ybbstal mit den Wahlkarten lesen Sie in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN.