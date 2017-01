Der Erfolg hätte nicht klarer sein können. „Es wurden heuer 17.500 Teilnahmekarten mit je 24 Sternen abgegeben, was einem Einkaufswert von 4,2 Millionen Euro entspricht“, resümierte Stadtmarketing-Obmann Fritz Hölblinger bei der Ziehung nach Weihnachten über das Weihnachtsgewinnspiel „Hol dir die Sterne“.

Der Hauptgewinn, den das Glücksengerl Lina Mathä aus den vielen Schachteln zog, ging bei der notariell beaufsichtigten Ziehung an die Waidhofnerin Gertrude Frühwirt. Sie darf einen nagelneuen Fiat 500 Pop Star ihr Eigen nennen.

Zwei Gewinnkarten hat Gertrude Frühwirt beim Weihnachtsgewinnspiel abgegeben, bestätigte sie auf Nachfrage der NÖN. Glücksengerl Lina zog auch die weiteren Gewinner der sieben Hauptpreise.

Preise für rund 90 Waidhofner

Bereits zum 16. Mal konnte der Verein Stadtmarketing ein Auto als Hauptpreis verlosen – heuer zum ersten Mal einen Fiat. Insgesamt dürfen sich rund 90 Waidhofner Kunden über tolle Sachpreise und Gutscheine freuen. Alle Gewinner werden schriftlich verständigt, die Hauptpreise werden im Jänner persönlich an die Gewinner übergeben.

„Dass Waidhofen eine attraktive und beliebte Einkaufsstadt ist, zeigt sich auch beim neuerlichen Zuwachs an abgegebenen Gewinnkarten“, freut sich Stadtmarketingchef Fritz Hölblinger. „Sich vom Angebot inspirieren lassen, die gewünschten Produkte ansehen, probieren und gleich mitnehmen – Einkaufen vor Ort bietet viele Vorteile und sichert Nahversorgung und Lebensqualität. Das wird von vielen Kunden sehr geschätzt – gerade in der Vorweihnachtszeit“, so Hölblinger.