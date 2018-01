Groß war der Aufschrei in der Region, als Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) im September 2016 bekannt gab, dass die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten in Hollenstein an den Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen verlegt werden solle.

Damit war die LFS Unterleiten eine von sechs Landwirtschaftlichen Fachschulen und drei Berufsschulen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre geschlossen bzw. mit anderen Standorten zu sogenannten „Kompetenzzentren“ zusammengeführt werden sollten.

Unverständnis bei Absolventenverbands-Mitgliedern

Unverständnis herrschte angesichts dieser Entscheidung auch bei den rund 550 Mitgliedern des Absolventenverbands der Landwirtschaftlichen Fachschule Unterleiten. Eine Unterschriftenaktion wurde ins Leben gerufen und innerhalb eines Jahres unterzeichneten 9.725 Personen für den Erhalt des Schulstandortes.

Am Mittwoch der Vorwoche nutzten Obfrau Birgit Hofmacher und die Vorstandsmitglieder Rosi Nefischer und Veronika Schnabler bei der Festveranstaltung der Initiative „Wir tragen Niederösterreich“ in Wieselburg die Gelegenheit, um die gesammelten Unterschriften an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu übergeben. „Fast 10.000 Unterschriften sind eine beträchtliche Leistung“, freut sich Obfrau Hofmacher, möchte aber ausdrücklich festhalten, dass die Aktion alleinig vom Absolventenverband initiiert und durchgeführt wurde.

„Die Schule ist bummvoll und trotzdem soll der Standort verlegt werden, das verstehe ich nicht“, sagt Hofmacher und hofft, dass die Politik angesichts der zahlreichen Unterschriften das Anliegen des Absolventenverbandes ernst nimmt. „Dass sich die Schule weiterentwickeln und der Lehrplan angepasst werden muss, verstehe ich ja. Warum das an einem anderen Standort erfolgen soll, hingegen nicht.“

Die Neuordnung der Landwirtschaftlichen Fachschulen sei notwendig, um den jungen Menschen das Rüstzeug für sich rasch ändernde Gegebenheiten im landwirtschaftlichen Bereich mitzugeben, heißt es in einer Stellungnahme der NÖ Landesregierung. Die Schaffung moderner Kompetenzzentren solle Synergien möglich machen und die Verknüpfung von Handwerk, Dienstleistungen und innovativen Produktions- und Vermarktungsmethoden vereinfachen. „Die Zusammenführung des Standorts Hohenlehen mit seiner Expositur Unterleiten soll somit zu einer Erweiterung des Ausbildungsspektrums für die Jugendlichen führen.“

Bauprogramm bis zum Jahr 2023 beschlossen

Die gesammelten Unterschriften würden ein großes Engagement und Verbundenheit mit der landwirtschaftlichen Ausbildung zeigen, heißt es weiter. Deshalb solle in Hollenstein auch ein Zentrum für landwirtschaftliche Ausbildung entstehen, in dem Jugendliche beiderlei Geschlechts von dem erweiterten Wissen um Handwerk, Dienstleistungen sowie Vermarktungs- und Produktionsideen profitieren.

Was die zeitliche Umsetzung der Zusammenführung betrifft, so sei in der Landtagssitzung vom 16. November ein Bauprogramm beschlossen worden, das bis ins Jahr 2023 reiche.