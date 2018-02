Blau-gelbe Minions bei SPÖ-Gschnas prämiert.

Einen weiteren Höhepunkt erreichte das Faschingstreiben in Hollenstein am vergangenen Samstag: Dem beliebten Kinderfasching des Musikvereins am Nachmittag im Vereinsheim folgte am Abend das SPÖ-Gschnas im Gasthaus Osterberger.

Für Musik und gute Unterhaltung sorgte DJ Frederik. Unter den Faschingsnarren wurden unter anderen blau-gelbe Minions und traditionell im Kilt gekleidete Schotten sowie bunte Besucher aus der Tierwelt gesichtet.

Neben einem verschlafenen Pärchen im Pyjama holten sowohl die Minions wie auch die als Schotten verkleideten Narren die Hauptpreise bei der Maskenprämierung. Die Gschnasbesucher tanzten bis in die frühen Morgenstunden.