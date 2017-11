Seit Kurzem befindet sich wieder ein Bahnwaggon in der Gemeinde Hollenstein. Er ist eine Leihgabe des Clubs 598. Auf einem Sattelschlepper wurde das Objekt in der Vorwoche vom Waidhofner Hauptbahnhof in das Obere Ybbstal überstellt. Der Standplatz liegt unmittelbar am heutigen Ybbstalradweg, an der Einmündung der Ybbsbrücke in die Bahnhofstraße.

Dem grün-weiß lackierten Personen- und Gepäckswaggon mit der Aufschrift „Schafkäs-Express“ soll in den kommenden Monaten neues Leben eingehaucht werden. Zwar wird der Eisenbahnwagen nicht mehr mit einer Lok durch das Tal fahren, aber im Inneren, so sehen es die Planungen vor, soll die Geschichte der ehemaligen Ybbstalbahn erfahrbar gemacht werden (die NÖN berichtete).

Der Schafkäs-Express ist wieder da. Zumindest ein Waggon aus den ehemaligen Garnituren der Ybbstalbahn ist nun nach Hollenstein zurückgekehrt. | Huebmer

Auf Initiative der Gemeinde wird unter dem Arbeitstitel „Zeitreisewaggon“ ein museales Konzept ausgearbeitet. „Am Gemeindeamt sind bereits die ersten Fotografien, Filmkassetten und Postkarten eingelangt“, freute sich Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer über die rege Teilnahme der Bürger am im alten Eisenbahnwaggon entstehenden Museum. Exponate und Erinnerungen können im Rathaus eingebracht werden.