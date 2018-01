Bergrettung lud zum Kränzchen im neuen Jahr.

Die Bergrettung Hollenstein lud am Freitagabend ins Gasthaus Dornleiten zum traditionellen Bergrettungskränzchen. Die Liveband Two of Us unterhielt die zahlreich erschienen Gäste am Tanzboden. Ortsstellenleiter Werner Fohringer und das ganze Team freute sich besonders über den Erfolg der großen Tombola. Als diesjähriger Hauptpreis winkte ein Fahrrad.