Fünf Teams lieferten sich in Hollenstein spannende Turniere im Hallenfußball.

Der Sportverein – Sektion Fußball lud am Samstagnachmittag in den großen Schulturnsaal zur diesjährigen Hallenfußballmeisterschaft. Am Turnier nahmen insgesamt fünf Mannschaften teil – jede mit dem Ziel, den begehrten Hollensteiner Wanderpokal zu erspielen.

Nach einigen spannenden Turnieren konnte sich schließlich das Team rund um Florian Irninger, Kevin Pumsleitner, Bernd Heigl, Christian Prüller, Dominik Heigl und Andreas Berginc zum Dorfmeister küren. Torschützenkönig wurde Dominik Heigl, der vor Florian Irninger, dem Schützenkönig des Vorjahres, die meisten Treffer erzielen konnte.