Am vergangenen Samstag fand in Bregenz das Österreich-Finale der First Lego League statt. Mit dabei war auch ein Team der Neuen Mittelschule Hollenstein. Die Schüler des Teams „SAP Holly“ konnten im Niederösterreichfinale im Jänner groß aufzeigen und den zweiten Platz belegen. Damit lösten sie auch das Ticket für das Bundesfinale.

Am Wochenende kämpften die Hollensteiner Schüler nun um den Sieg in den vier Kategorien Forschung, Robot Games, Robotdesign und Teamwork. Ihre Konkurrenz bestand aus zehn- bis 16-jährigen Schülern aus Höheren Technischen Lehranstalten, Gymnasien und Neuen Mittelschulen aus ganz Österreich.

„SAP Holly“ lieferte in Bregenz eine sehenswerte Präsentation der Murensperre Klaus graben. Diese hatten die Schüler zu einem Kleinkraftwerk umgeplant. Damit belegten die Schüler in der Kategorie „Forschung“ den fünften Platz.

Auch in den drei anderen Bereichen belegten die Hollensteiner Schüler durchgehend Plätze in den Top Ten, wofür sie schlussendlich mit dem achten Gesamtrang belohnt wurden. Die Hollensteiner konnten die First Lego League als bestes niederösterreichisches Team absolvieren.